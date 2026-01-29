Anadolu Otoyolu’nda otobüs ile tırın karıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi geçişi Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde Ziya Yılmaz idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Ş.İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Ziya Yılmaz ve muavin Resul Ü. ile tır sürücüsü Ş.İ. ve otobüsteki yolcu D.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen muavin Resul Ü.’nün hayatını kaybetmesinin ardından, durumu kritik olan sürücü Ziya Yılmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselirken diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır