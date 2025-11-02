Anadolu Üniversitesi’nde Kurumsal Akreditasyon Programı başladı

Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıda Değerlendirme Takımı üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Köksal Büyük ve Genel Sekreter Ecevit Öksüz ile bir araya geldi. Toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin son dönemdeki gelişim sürecini ve öncü uygulamalarını kapsayan geniş bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi’nin özgün ve yenilikçi çalışmaları, uluslararası sıralamalardaki başarıları, akademik ve idari personel dağılımı, öğrenci sayıları ile akademik yayıncılıktaki artışa dikkat çekti. Rektör Adıgüzel ayrıca Karacahisar, Side, Amorium, Şarhöyük, Yazılıkaya ve Pessinus gibi önemli arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmaları, öğrenci odaklı projeleri, altyapı yatırımlarını ve dijital dönüşüm adımlarını paylaştı. Üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen "En Verimli Üniversite Binası" ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Adıgüzel, eğitim-öğretim alanında açılan yeni fakülte, yüksekokul ve programları, yeni kurulan araştırma merkezleri ile uluslararası öğrenci ve iş birliği ağındaki genişlemeleri de aktardı. Sunumun sonunda üniversitenin önümüzdeki dönemde öğrenci memnuniyetinde Türkiye birinciliği, açıköğretim sisteminin küresel ölçekte yaygınlaştırılması ve yapay zekâ ile dijital teknolojilerde öncü bir konuma ulaşma hedefleri vurgulandı.

Toplantının devamında ise Değerlendirme Takımı ile Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri bir araya geldi. Toplantıda Kalite Komisyonu, üniversitenin kalite güvencesi sistemi, komisyon çalışmaları ve süreçte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Değerlendirme Takımı başkanı ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel arasında gerçekleştirilen görüşmede, Kurumsal Akreditasyon Programı sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede özellikle saha ziyareti programının kapsamı, ziyaret takviminin oluşturulması, görüşülecek birim ve paydaşların belirlenmesi gibi konular üzerinde durulurken, ayrıca üniversitenin kalite güvence kültürünü geliştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalara dair genel bir çerçeve çizilerek, kurumun güçlü yönleri ve iyileştirme alanları hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.



Bu ön ziyaretle birlikte Anadolu Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon Programı sürecinde saha ziyareti öncesindeki hazırlıklarını sistemli bir şekilde sürdüren yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi, kalite güvence sisteminin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atan bu süreci katılımcı, şeffaf ve sürekli iyileşmeye dayalı bir anlayışla ilerletmeyi hedefliyor. Değerlendirme Takımı ise yüz yüze görüşmelerini 8-10 Aralık tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirecek.

