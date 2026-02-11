Analist iddiası: iPhone 18 Pro ve Pro Max’in fiyatı aynı kalabilir

Apple'ın bu yıl iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max adında iki yeni Pro iPhone modeli tanıtıp satışa sunması bekleniyor. Hal böyle olunca yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı da merak konusu haline geliyor. Özellikle son dönemde sektörde RAM krizi yaşanması ve RAM maliyetindeki artışların akıllı telefon fiyatlarına yansıtılmaya başlanması iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in fiyatını merak ettiren unsur oluyor. Bu konuda son olarak ise GF Securities analisti Jeff Pu'dan dikkat çeken bir iddia gelmiş durumda.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO'NUN FİYATLARI BÖYLE OLABİLİR

Jeff Pu'ya göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, selefleriyle tam olarak aynı fiyat etiketine sahip olacak. Pu'nun iddiasının doğru çıkması halinde şöyle bir tablo karşımıza çıkacak:

iPhone 18 Pro (256 GB): 1.099 dolar

iPhone 18 Pro (512 GB): 1.299 dolar

iPhone 18 Pro (1 TB): 1.499 dolar

iPhone 18 Pro (2 TB): 1.999 dolar

iPhone 18 Pro Max (256 GB): 1.199 dolar

iPhone 18 Pro Max (512 GB): 1.399 dolar

iPhone 18 Pro Max (1 TB): 1.599 dolar

iPhone 18 Pro Max (2 TB): 1.999 dolar

Bellek üretiminin yapay zeka veri merkezlerine kaydığı ve maliyetlerin arttığı bir dönemde Apple’ın bu hamlesi, kullanıcılar için iyi bir haber olarak yorumlanıyor.

APPLE MÜZAKERE MASASINDA

Pu, tedarik zinciri araştırmalarına dayanarak Apple'ın fiyatları geçen yılla aynı tutmak için maliyet yönetimine odaklandığını belirtiyor. Analiste göre Apple, nispeten uygun bellek yongası anlaşmaları yapmak için Samsung ve SK Hynix ile müzakereler yürütüyor. Ayrıca Pu, Apple'ın RAM maliyetindeki olası artışları dengelemek adına ekran ve kameralar da dahil olmak üzere diğer bazı temel iPhone bileşenlerinin maliyetlerini düşürebileceğini öngörüyor.