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Anamur'da 'Orman Ekosistemi' temalı sergi açıldı

25.03.2025 15:56
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde 'Orman Ekosistemi' temalı sergi açıldı.

Anamur'da 'Orman Ekosistemi' temalı sergi açıldı

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen sergide, bölgede yetişen tıbbi aromatik bitkiler, odun dışı orman ürünleri, orman ekosisteminin diğer bileşenleri, yaban hayvanlarına ait tahnitler, bal arısı ve jeolojik örnekler yer aldı. 'Orman sadece ağaçlardan ibaret değil, doğanın lezzetleri ormanda saklı' sloganıyla gerçekleştirilen serginin açılışına, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, İşletme Müdürü İsmail Gübeş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Serginin, 27 Mart'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anamur
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