Uyuşturucu satıcısına suçüstü! ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde tircareti yapan şüpheli A.Ç. (46) belirlendi.

’UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA’ SUÇU

Baskın yapan polis şüpheliyi yakaldı. Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan A.Ç. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır