Botanik biliminde “Ananas comosus” olarak adlandırılan ananas sert ve dikenli bir kabuğa sahiptir. Meyvenin iç kısmında sarı ya da beyaza yakın renkte sulu ve aromatik dilimler bulunur. Kendine özgü aroması sayesinde hem meyve olarak tüketilir hem de tatlılardan yemeklere kadar pek çok tarifte yer alır. Ananasla ilgili en sık dile getirilen konulardan biri yedikten dilde oluşan yanma hissidir. Bu noktada ananas yerken dil neden yanar sorusuna yanıt aranır.

Ananas yerken dil neden yanar?

Ananas yerken birçok kişinin dilinde yanma ve hafif bir acı hissi oluşması oldukça yaygın bir durum olarak görülür. Bu his çoğu zaman alerji ya da meyvenin asidik yapısıyla ilişkilendirilse de asıl sebep ananasın yapısındakı özel bir enzimdir. Ananas gibi bazı tropikal bitkilerde bromelain adı verilen güçlü bir enzim bulunmaktadır. Bu enzim madde sindirim sürecinde de önemli bir rol oynar.

Bromelain isimli enzim bilhassa proteinleri parçalama özelliğiyle bilinmektedir. Kimyasal olarak incelendiğinde proteinleri bir arada tutan peptit bağlarını ayırır ve amino asitlere dönüştürür. Bu özelliğinden dolayı mutfakta da sıkça kullanılır. Örneğin et yemeklerini hazırlarken etin ananas suyu içinde bekletilmesi oldukça yaygın bir işlemdir. Bu marine şekli liflerin çözülmesini sağlayarak etin daha yumuşak ve kolay pişebilir hâle gelmesine yardımcı olur.

Ananas tüketildiğinde ise benzer bir süreç ağız içerisinde gerçekleşmektedir. İnsan dilinin yüzeyi de protein yapılı hücrelerden oluşmaktadır. Taze ananas yenildiğinde bromelain bu proteinlerle temas eder ve onları parçalamaya başlar. Bu durum doğal olarak ağız içinde hafif bir tahrişe yol açar. Bu esnada kişi dilinde yanma ve batma hissedebilir. Bu etki bazen esprili bir şekilde “ananas yerken ananas da sizi yer” şeklinde ifade edilmektedir.

Enzimin etkisi genellikle ağızla sınırlıdır. Ananas mideye ulaştığında,mide asidi bromelainin aktif yapısını büyük ölçüde etkisiz hâle getirmektedir. Bu yüzden enzim mide zarına ya da mide dokusuna zarar veremez. Aksine sindirimi destekleyici bir etkisi olduğu için besinlerin daha kolay parçalanmasına yardımcı olabilir.

Ananasın uzun süre ağızda tutulması ya da çok fazla tüketilmesi durumunda dildeki hassasiyet artabilir. Nadiren de olsa dilde küçük tahrişler ve kanamalar görülebilir. Ananas yedikten sonra oluşan yanma hissi genellikle geçicidir ve birkaç saat içinde kendiliğinden azalır. Bu durumdan rahatsız olan kişilerı basit yöntemlerle acı hissini hafifletilebilirler. Yanma hissinin geçmesi için ağzı suyla çalkalamak, süt ya da yoğurt tüketmek, ya da şekerli bir şeyler yemek işe yarayabilir. Bütün bu etkisine rağmen ananas vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça faydalı bir meyvedir.