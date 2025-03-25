Android'in en son sürümüne göre optimize edilmemiş ne demek? Android'in en son sürümüne göre optimize edilmemiş uyarısı ve çözümü

Android işletim sistemine sahip olan cep telefonları, tabletler ve çeşitli akıllı cihazlar mevcuttur. Android dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Android uygulama geliştiricileri, tasarımcıları ve cihaz üreticileri tarafından da tercih edilen bir işletim sistemidir. Bu sayede kullanıcılar haricinde de birçok kişi daha önce hiç denenmeyen şeyleri uygulayabilir.

Android'in en son sürümüne göre optimize edilmemiş uyarısının nedeni nedir?

“Bu uygulama cihazınız için optimize edilemiyor” hatası genelde cihazınızla uyumlu olmayan bir uygulama yüklemeye çalıştığınızda oluşur.

Bu hatayı gördüğünüzde uygulamaya hemen erişimde herhangi bir sorunla karşılaşmayabilirsiniz. Ancak bazı özelliklere erişemeyebilirsiniz veya bazı menülerin altında ekran biraz kapalı olabilir. Gerekli çözünürlük açısından bir uyumsuzluk olabilir ya da uygulamanın ihtiyaç duyduğu bir özellik olabilir (kamera özelliği gibi). Cihazın böyle bir yönü eksik olduğunda uygulama bu hatayı verir.

Bu hata bir mobil cihaza yüklendiğinde ve ardından tabletlere yüklendiğinde aynı uygulamalarda da görülür. Bazı uygulamalar tabletlerde farklı davranır. Bu uygulamalar, geliştiriciler tarafından bir tablet üzerinde sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmemiş olabilir.

Android'in en son sürümüne göre optimize edilmemiş uyarısı ve çözümü

“Android'in en son sürümüne göre optimize edilmemiş” hatası, çoğunlukla indirilen veya güncellenen uygulamanın gereksinimleri ve cihaz özelliklerinin uyumsuzluğundan dolayı görülür. Çoğu senaryoda ise aşağıdaki 3 adım bu sorunu çözer:

1. adım: Cihazın Android sürümünü kontrol edin

Android işletim sistemi için Google 2008 yılındaki ilk sürümünden bu yana yıllar içerisinde birçok kez yeni sürüm yayınlamıştır. Bu yüzden öncelikle cihazdaki mevcut Android sürümü kontrol edilmeli ve en yeni sürüme yükseltilmelidir. Bunun için ise:

Cihazın "Ayarlar" bölümüne girilir.

Ardından "Sistem ayarları" bölümünden "Sistem güncellemesi"ne tıklanır.

Sayfanın sağ altında yer alan "Güncellemeyi kontrol et"e dokunulur ve yeni bir sürüm varsa sistem güncellemesi gerçekleştirilir.

2. adım: Google Play Store uygulamasını durdurmaya zorlayın

Diğer Android uygulamalarda olduğu gibi bazı durumlarda Google Play Store uygulaması da hatalar verebilir. Bu noktada ayarlar bölümünden uygulamayı durdurmak ve verileri temizlemek sorunu çözecektir.

3. adım: Google hesabınızı kaldırın ve yeniden ekleyin

Söz konusu Google hesabı Android cihazdan silindiğinde, o hesapla ilgili tüm veriler de silinir. Silinen veriler e-posta kişileri ve ayarları da kapsar. Bazı durumlarda bu yöntem Android’in en son sürümüne göre optimize edilmemiş hatasını düzeltmeye katkı sağlayabilir.