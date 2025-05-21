"Android sürümünüz uyumlu değil" hatası nedir, nasıl çözülür? "Android sürümünüz uyumlu değil" hatası ve çözümü

Android kullanıcılarının cep telefonlarında ya da mobil cihazlarda karşılaştığı çeşitli sorunlar bulunur. Bu sorunlar bazen mobil cihaz kaynaklı bazen de yazılımla ilgili olabilmektedir. Kullanıcılar mobil cihaza bir uygulama ya da oyun indirmek istediği zaman bazı hata uyarıları görüntülenebilir. Görüntülenen uyarının neden kaynaklandığı tespit edildikten sonra çözüme ulaşabilmek mümkün olur.

"Android sürümünüz uyumlu değil" hatası nedir?

Android kullanan kişilerin cihazlarına oyun ya da uygulama indirmek istedikleri zamanda karşılarına sık olarak çıkan Android sürümünüz uyumlu değil hatası çözümü olan sorunlar arasında yer alır. Bu hata daha çok eski modellerde görüntülenebilir ve indirilmek istenen uygulamanın indirilmesini engelleyebilir.

Cihaz indirilmek istenen uygulama ve sürüm ile uyumlu olmadığı zaman ekranda Android sürümünüz uyumlu değil hatası yazabilir. Bu durumun ve uyarının sonucunda ise uygulama ya da oyun cep telefonuna ya da mobil cihaza indirilemez.

"Android sürümünüz uyumlu değil" hatası nasıl çözülür?

Kullanılan mobil cihaz ve Android sürümü, cihaza indirilmek istenen uygulamaya ya da oyuna uyumlu olmadığı zaman cihaz hata mesajı verir. Android işletim sistemine sahip olan mobil cihaz ve cep telefonlarında bu hata ile sık sık karşılaşılabilir. "Android sürümünüz uyumlu değil" hatası ve çözümüne dair bazı olasılıklar ve öneriler şunlardır:

Cep telefonu eski bir Android sürümüne sahip olabilir.

Cep telefonunun donanımı indirilmek istenen uygulamayı desteklemiyor olabilir.

İndirme uygulaması olan Google Play Store’un ön belleğinde yer alan verilerde problem olabilir.

Bu durumlara karşılık gelen çözümler şunlardır: