Angola kıyısında petrol platformunda yangın: 17 yaralı

Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı. ABD’li enerji şirketi Chevron’a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı deniz üzerindeki petrol platformundaki yangında 4’ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Cabinda Sahili’nden yaklaşık 97 kilometre açıkta bulunan çok katlı petrol platformunun bodrum katında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Platformda görevli tüm personele ulaşıldığı açıklandı.

BAKIM YAPILIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Chevron, yangının petrol platformunun planlı bir kapatma sırasında yıllık bakımdan geçtiği bir zamanda meydana geldiğini belirterek, 1 Mayıs’tan bu yana platformda sondaj yapılmadığını ifade etti.

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