HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Angola kıyısında petrol platformunda yangın: 17 yaralı

Angola kıyısında ABD’li enerji şirketi Chevron’a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı petrol platformunda çıkan yangında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı.

Angola kıyısında petrol platformunda yangın: 17 yaralı

Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı. ABD’li enerji şirketi Chevron’a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı deniz üzerindeki petrol platformundaki yangında 4’ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Cabinda Sahili’nden yaklaşık 97 kilometre açıkta bulunan çok katlı petrol platformunun bodrum katında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Platformda görevli tüm personele ulaşıldığı açıklandı.

BAKIM YAPILIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Chevron, yangının petrol platformunun planlı bir kapatma sırasında yıllık bakımdan geçtiği bir zamanda meydana geldiğini belirterek, 1 Mayıs’tan bu yana platformda sondaj yapılmadığını ifade etti.

20 Mayıs 2025
20 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişmeEkrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
yangın Angola Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!

İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu

Kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.