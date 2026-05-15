Aniden bastıran dolu, sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis’te aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Beş Minare Mahallesi’nde etkisini artıran dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerken, birçok vatandaş ise saçak altları ve akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri ise vatandaşları ani yağış, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Bitlis
