HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

65 yıl cezası vardı! Cezaevine girmemek için bakın ne yapıyor

Samsun’da hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan ve 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olmasına rağmen cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğurduğu iddia edilen 8 çocuk annesi kadın, hırsızlık suçundan yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 18 gün daha hapis cezasına çarptırıldı.

65 yıl cezası vardı! Cezaevine girmemek için bakın ne yapıyor

Cezaevine girmemek için yaptıkları şoke etti. Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit para çalınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırmada hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğlunun işlemleri emniyette tamamlandı.

65 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Yapılan incelemede Saniye G.’nin evden hırsızlık suçundan 60 ayrı suç kaydı bulunduğu, hakkında kesinleşmiş 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. 8 çocuk annesi olduğu belirtilen kadının, en küçük çocuğunun 6 aylık olması nedeniyle cezasının infazının ertelendiği, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu ifade edildi. Şüphelinin cezaevine girmemek amacıyla sık sık çocuk doğurduğu ileri sürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Polisteki işlemlerinin ardından 13 Mart 2026 tarihinde Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Saniye G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Saniye G., hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davada hakim, Saniye G.’yi hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 18 gün, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırarak toplamda 3 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Saniye G.’yi tutuklayan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi’nin, şüphelinin ceza infazından kaçmak amacıyla mevcut yasal düzenlemelerden faydalanmak için çok sayıda çocuk dünyaya getirdiğine dikkat çekerek konuyu Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne taşıdığı öğrenildi. Hakimin, Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı düzenlemelere benzer şekilde bu haktan yararlanmanın belirli bir sayıyla sınırlandırılması yönünde öneride bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar açıklandıManavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar açıklandı
Hayvanlarını otlatırken üstüne yıldırım düşen adam hayatını kaybettiHayvanlarını otlatırken üstüne yıldırım düşen adam hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Samsun hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.