Bakan Çiftçi: ‘’Engelleri Birlikte Aşacağız’’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Sosyal medya hesapları üzerinden özel bir video paylaşan Çiftçi, mesajını bizzat işaret dili kullanarak aktardı. Bakan Çiftçi’nin engelli vatandaşlara yönelik samimi yaklaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Paylaşımında her vatandaşın sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler; her vatandaşımızın eşit imkânlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı; sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında, aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz. Hepimiz aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam."