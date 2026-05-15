Tomarza’da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklu

Edinilen bilgiye göre Tomarza Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri’den gelen takviye kuvvetlerin de desteğiyle ilçe merkezi ve mahallelerde eş zamanlı çalışma yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde kullandığı, sattığı ve temin ettiği öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet ve jandarma birimlerine götürüldü. İşlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır