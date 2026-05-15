HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Konya merkezli 9 ilde operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçaklığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket aracılığıyla örgüt üyelerine 204 milyon TL'lik para transferi yaptığı tespit edildi.

Konya merkezli 9 ilde operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldığı suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu suç örgütünün, ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu 9 kişi tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına 204 milyon TL para transferi yapıldığını saptadı. Örgüt üyelerinin bu paranın bir kısmını da poliste daha önce 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan kişilerin hesabına aktardığı belirlendi.

31 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt üyesi 31 kişinin kimliğini belirledi. Bu üyelerden 4'ünün de yurt dışında olduğunu saptadı. Ardından Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda; 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!
Hakkari'de fırtına! Çatılar uçtuHakkari'de fırtına! Çatılar uçtu

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.