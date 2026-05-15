HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik polisin düzenlediği yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi. 35 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün olduğu önce 20 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada, gözaltı sayısı 25’e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınarak serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, operasyon kapsamında 33’ü belediye görevlisi 27’si ise özel şirket yöneticisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin ‘Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet’, ‘Evrakta sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Görevi kötüye kullanmak’ iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.’nin oğlu adına kurarak şirket üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız yere gelir elde ettiği iddia edildi. Başkan Yardımcısı S.Y.’nin oğlu ve kız kardeşinin de bu kapsamda Ankara’da gözaltına alınıp Eskişehir’e getirildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de fırtına! Çatılar uçtuHakkari'de fırtına! Çatılar uçtu
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur! Dereler taştıKahramanmaraş'ta şiddetli yağmur! Dereler taştı

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.