Tekirdağ’da feci kaza kamerada: İki tırın arasında kalan araçtan sağ çıktı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada iki tırın arasında sıkışıp hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden C.T.Y. idaresindeki tır, önünde ilerleyen E.K. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen hafif ticari araç da önünde seyreden başka bir tıra çarptı. İki tırın arasında kalarak hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.K., olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı E.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır şoförü: "Frenler tutmadı"
Tır şoförü C.T.Y., "Hızım 50 civarında, 50’nin altındaydı. Frene bastım ama frenler tutmadı, duramadım" diye konuştu.
Kaza anı anbean kameraya yansırken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaza
