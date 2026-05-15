HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Galata Köprüsü'ndeki rezillik karakolda bitti!

Galata Köprüsü’nde turistlerden ayakkabı boyama bahanesiyle para talep eden iki şüpheli, “hayasız hareketlerde bulundukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Galata Köprüsü'ndeki rezillik karakolda bitti!

İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinde bir ayakkabı boyacısı, iki kadın turisti ayakkabılarını boyamak için durdurdu. Kadınların spor ayakkabı giymesine rağmen para talep etmek isteyen boyacı, turistlerden birinin ayakkabısıyla ilgilenmeye çalıştı.

Galata Köprüsü ndeki rezillik karakolda bitti! 1

'BUNLAR DOLANDIRICI, SAHTEKAR'

Bu sırada Rus olduğu tahmin edilen bir erkek turist kadınların yanına gelerek “Rusça anlıyor musun?” diye sordu. Kadın turistin “Hayır, Polonyalıyım” yanıtı üzerine erkek turist, Rusça “Bunlar dolandırıcı, sahtekar” diyerek uyarıda bulundu.

KÜFÜRLER ETTİ

Kadın turistin şaşkınlık yaşadığı olayda, erkek turistin uyarıda bulunup görüntü kaydı aldığını fark eden boyacılar tepki gösterdi. Şüpheliler, erkek turiste yönelik küfürler savurarak “Sen Rus musun? S... git” ifadelerini kullandı.

Galata Köprüsü ndeki rezillik karakolda bitti! 2

Boyacılar, turistin kayıt almaya devam etmesi üzerine el hareketleri yaptı.

Galata Köprüsü ndeki rezillik karakolda bitti! 3

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “hayasızca hareketler” suçundan soruşturma başlatıldı.

Galata Köprüsü ndeki rezillik karakolda bitti! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi: ‘’Engelleri Birlikte Aşacağız’’Bakan Çiftçi: ‘’Engelleri Birlikte Aşacağız’’
Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştüKontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü

Anahtar Kelimeler:
Küfür Galata Köprüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.