Galata Köprüsü'ndeki rezillik karakolda bitti!

İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinde bir ayakkabı boyacısı, iki kadın turisti ayakkabılarını boyamak için durdurdu. Kadınların spor ayakkabı giymesine rağmen para talep etmek isteyen boyacı, turistlerden birinin ayakkabısıyla ilgilenmeye çalıştı.

'BUNLAR DOLANDIRICI, SAHTEKAR'

Bu sırada Rus olduğu tahmin edilen bir erkek turist kadınların yanına gelerek “Rusça anlıyor musun?” diye sordu. Kadın turistin “Hayır, Polonyalıyım” yanıtı üzerine erkek turist, Rusça “Bunlar dolandırıcı, sahtekar” diyerek uyarıda bulundu.

KÜFÜRLER ETTİ

Kadın turistin şaşkınlık yaşadığı olayda, erkek turistin uyarıda bulunup görüntü kaydı aldığını fark eden boyacılar tepki gösterdi. Şüpheliler, erkek turiste yönelik küfürler savurarak “Sen Rus musun? S... git” ifadelerini kullandı.

Boyacılar, turistin kayıt almaya devam etmesi üzerine el hareketleri yaptı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “hayasızca hareketler” suçundan soruşturma başlatıldı.

