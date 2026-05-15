Eskişehir'de acı olay! Kendisine çarpan otomobil ile duvar arasında sıkışan Gökçe öldü

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. (48) adlı kadın sürücü, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil Şair Fuzuli Caddesi'nden geçip, Şirinyer Sokak’ta kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş’a çarpıp iş yerinin duvarına sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.A. yaralandı. Ekiplerin kontrolünde Gökçe Kurtulmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtulmuş’un cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü E.A. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

