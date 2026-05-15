Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bu kapsamda son bir haftada yapılan analiz ve saha kontrollerinde Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün üzerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait pasaport bulundu. Pasaportlarda yapılan incelemelerde belgelerin sahte olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Diğer 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır