HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslardan 3'ünün üzerinde sahte olduğu değerlendirilen İran pasaportu ele geçirildi.

Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt ta 5 düzensiz göçmen yakalandı 1

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bu kapsamda son bir haftada yapılan analiz ve saha kontrollerinde Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün üzerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait pasaport bulundu. Pasaportlarda yapılan incelemelerde belgelerin sahte olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Diğer 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Bayburt ta 5 düzensiz göçmen yakalandı 2

GERİ GÖNDERME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

15 Mayıs 2026
15 Mayıs 2026

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması, genç yaşta hayattan koparılan Abdülbaki Demirel'in ailesine tehdit ve dedesinin cenazesinde 'klip' çeken sosyal medya kullanıcısı... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya merkezli 9 ilde operasyon! 27 kişi gözaltına alındıKonya merkezli 9 ilde operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!

Anahtar Kelimeler:
Bayburt göçmen kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.