Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni gelişme! "İfadelerinde yerine oturmayan taşlar olduğu aşikar"

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

CEZA BOZULDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

BAHTİYAR’A 17 YIL HAPİS CEZASI

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Nisan’da görülen duruşmada ‘Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YENİ GELİŞME! TEMYİZ BAŞVURUSU

Sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanık aleyhine bozulması talebiyle, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı tarafından Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapıldı. Bahtiyar’ın ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Dilekçede, Nevzat Bahtiyar’ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiği belirtilerek, olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.

"İFADELERİNDE YERİNE OTURMAYAN TAŞLAR OLDUĞU AŞİKARDIR"

Dilekçede, Bahtiyar’ın farklı tarihlerde verdiği ifadelerde hem olay yerine giriş çıkışları, hem de cansız bedenin taşınması ve gizlenmesine ilişkin farklı anlatımlarda bulunduğu belirtilerek, ‘ifadelerinde yerine oturmayan taşlar olduğu’ değerlendirmesine yer verildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunmasından sonra yapılan araştırmada, Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21.08.2024 günü saat 15:41:56'da şüpheli bir aracın girdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aracın 15:44:43 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkli Şahin marka araç olduğu ve aracın 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli fiilen Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kullanmış oldukları araçlar üzerine yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın 16.09.2024 tarihli raporunda her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiği görülmüştür. Daraltılmış baz raporlarının Nevzat Bahtiyar’ın anlatımıyla genel hatlarıyla uyumlu olduğu, Salim Güran’ın, Arif’in evi ve çevresinde bulunduktan sonra eve girdiği, ev ve ahır arasında gidiş gelişlerinin olduğu, Nevzat Bahtiyar ile birlikte evde bulunduğu, bu sırada evde Yüksel Güran ve Enes Güran’ın bulunduğu hususlarının raporlar ile tespit edildiği belirtilmiştir. Bu hususlar ışığında sanık Nevzat Bahtiyar soruşturmanın başından itibaren mahkememiz huzurunda da olmak üzere tüm aşamalarda değişen beyanlarda bulunmuştur. Nevzat Bahtiyar bilgi sahibi olarak alınan 04.09.2024 tarihli beyanında; gün boyu inşaatta olduğundan söz etmiş ve kimseyle görüşmediğini, kimseyle telefonda dahi görüşmediğini, kolluğun kendisine 15.08’de Salim Güran ile olan HTS kaydını hatırlatması üzerine Salim Güran’la su meselesi nedeniyle görüştüğünü kabul etmiştir. Daha sonra şüpheli olarak alınan 09.09.2024 ve 10.09.2024 tarihli beyanında ise Arif Güran'ın ikametine hiç girmediğinden söz etmiş ancak 21.09.2024 tarihli savcılık sorgusunda evin içine girdiğini, bir oda hariç tüm kapıların kapalı olduğundan söz etmiştir. Mahkeme de yapılan sorgusunda cansız bedeni evin içinde yerde battaniyeye sarıp çıkardığını aktarmıştır. Sanık Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran'ı görmediğini, Narin'i kimin öldürdüğüne dair bir bilgisinin olmadığını beyan etmişken 21.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde ve 07.11.2024 tarihli mahkemede yapılan sorguda olay günü maktulün yaşadığı ikamete girdiğini, cesedi aldıktan sonra Yüksel Güran'ın tepeden kendisine ağlayarak baktığını gördüğünü söylemiştir. Sanık Nevzat Bahtiyar, 07.11.2024 tarihli mahkememizdeki sorgusunda; Narin'i kendi ahırındaki çuvala bıraktıktan sonra battaniyeyi almak için Salim'in herhangi bir şey demediğini fakat buna rağmen Salim'in battaniye için geleceğini bildiğini beyan etmiştir. Bu durum tutarsız ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Olaydan önce ve olay esnasında olduğu gibi olay gününden sonra gelinen durumun ve sürüklendikleri neticenin hesabına iştirak edemediklerinden Nevzat Bahtiyar açıkça çelişkilere yol açmıştır. Yine sanık Nevzat'ın cesedin üzerini nasıl kapattığına dair beyanları çelişkilidir. Sanık 09.09.2024 tarihli kolluk ifadesinde ‘Doğal boşluğa cesedi bıraktım ve üzerine 1 taş koydum. Cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım’ demiştir. Bir gün sonra yani 10.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde ‘Doğal boşluğa cesedi bıraktım ve üzerine 3 taş koydum. Cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım’ demiştir. Nevzat Bahtiyar, 10.09.2024 tarihli sulh ceza hâkimliği sorgusunda ise ‘Cesedi bıraktığım zaman 1 taş koyduğumu hatırlıyorum. Çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim’ şeklinde beyanda bulunmuştur. 21.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde ise ‘Keşifte gösterdiğim yerde cesedi bıraktım ve üzerine de büyük bir taş bıraktım’ diyerek tekrar taşa yönelik beyanını değiştirmiştir. Yine 07.11.2024 tarihli duruşmada ‘Sadece bir taş bırakmıştım’ diye cevap vermiştir. Görüldüğü üzere Nevzat Bahtiyar’ın tıpkı Narin'in cansız bedeninin üzerine konan ve eksik kalan taşlar gibi ifadelerinde de yerine oturmayan taşlar olduğu aşikardır.”

Dilekçede, Nevzat Bahtiyar’ın olay sonrası tutumları ve ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekilerek, “Sanığın beyanlarına göre; 8 yaşındaki bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifi karşısında tereddüt etmeden teklifi kabul etmiş, büyük bir soğukkanlılıkla bu eylemleri icra etmiştir. Sanığın ifadelerinin aksine bu durumdan en ufak bir rahatsızlık dahi duymamıştır. Sanık Nevzat, Narin Güran'ın cansız bedenini gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine gitmiş, çay içerek hayatına devam etmiştir. Sanık hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilememiştir. Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında ki bu durum iştirak iradesini ortaya koyan Nevzat Bahtiyar yönünden iştirak içerisinde konumlandığı yerin adeta bir nişanesi ve göstergesidir” denildi.

"İŞTİRAK HALİNDE ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKİR"

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadeler kullanıldı:

“Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ilk andan itibaren Narin Güran'a ait cansız bedeni sanık Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığı yönündeki beyanları, cansız bedenin içinde bulunduğu çuval ile sanık Nevzat'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğu yönündeki tespitler, dosyada mevcut kamera kayıtları ve HTS-daraltılmış baz raporu ile sanık Nevzat Bahtiyar'ın fiilen kullanmakta olduğu kırmızı arabayla Narin Güran'a ait cansız bedeni son olarak alınan beyanında belirttiği gibi ikametten aldığı ve bıraktığı Eğertutmaz Deresi'ne gittiğinin belirlendiği, olay günü ve olay saatinde arkadaşı olan sanık Salim Güran ile birlikte Narin Güran'ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alındığında diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu, söz konusu sanıkların eylemleri noktasında iştirak tanımı değerlendirildiğinde; müşterek faillikte fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğu için her bir suç ortağı ‘fail’ konumundadır. Fiil üzerinde ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde suç ortaklarının suçun icrasında üstlendikleri rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Suç ortaklarının, suçun işlenmesinde yaptıkları katkının, diğerinin fiilini tamamladığı durumlarda da müşterek faillik söz konusu olacaktır. Kişinin eyleminin, bir suça katılma aşamasına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmışsa da suça katılma düzeyinin belirlenmesi için, eylemin bir aşamasındaki durumun değil, eylemin yapılmasında verilen kararın, bu kararın icra ediliş biçiminin, olay öncesi, olay sırası ve sonraki davranışların da dikkate alınıp, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Müşterek faillikte aranan en önemli unsurlardan birisi, kişinin suçun işlenişi sırasında fiil üzerinde ortak hakimiyetinin bulunmasıdır. Bu halde, suçun gerçekleştirilmesi amacıyla, fiilin icrasına katkıda bulunan suç ortaklarının tamamının, bu katkıları dolayısıyla sorumlulukları bulunmaktadır. Bu hususlar doğrultusunda; Dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay günü sanıklar Enes Güran'ın, Salim Güran'ın, Yüksel Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiği ayrıca 28.11.2024 tarihli ulusal kriminal büronun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran’ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran'ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları, kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasında ki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmakla, sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK 37 delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi kapsamında kalan 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken kasten öldürme suçunun işlenmesine yardım ettiğinden bahisle TCK'nın 39/1-2.c maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi karşısında temyiz kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur.”

