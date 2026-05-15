Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez geçişi Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne seyreden T.N. idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü T.N. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır