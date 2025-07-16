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Aniden bastıran sağanak yağış Tavas’ta taşkına neden oldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı sonucu su taşkını oluştu.

Aniden bastıran sağanak yağış Tavas’ta taşkına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından, Denizli’nin Tavas ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı sonrasında ilçe merkezinde su taşkınları oluştu. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Sokaklardan şiddetli akan yağmur suları yol kenarında park halinde olan motosikletleri düşürerek zarar verdi. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışının yanı sıra ilçede dolu yağışı da meydana geldi. Şiddetli yağan dolunun ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Denizli’de dün öğleden sonradan bu yana devam eden yağışların il merkezinin yanı sıra Çameli ve Serinhisar ilçelerinde de etkili olduğu belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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