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Anıtkabir'i 23 Nisan'da 236 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574 kişi ziyaret etti.

Anıtkabir'i 23 Nisan'da 236 bin kişi ziyaret etti
Çiğdem Sevinç

Anıtkabir, 23 Nisan sabahı düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık kaldı. 23 Nisan'da Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişi ziyaret etmişti.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 465, mart ayında ise 220 bin 139 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

(DHA)

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Anıtkabir
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