HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anıtkabir'i 23 Nisan'da kaç kişi ziyaret etti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Anıtkabir'i 23 Nisan'da kaç kişi ziyaret etti?

Başkent'te Anıtkabir, 23 Nisan sabahı düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber on binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı.

Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

21.00'E KADAR ZİYARETÇİ ALINDI

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık kaldı.

1 GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI 240 BİNE YAKLAŞTI

23 Nisan'da Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişi ziyaret etmişti.

OCAK, ŞUBAT VE MART AYI ZİYARETÇİ SAYISI

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 465, mart ayında ise 220 bin 139 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan 'Rümeysa Öztürk' mesajı!Trump'tan 'Rümeysa Öztürk' mesajı!
İki kadın mağazaya gelip... Son anda fark ettiİki kadın mağazaya gelip... Son anda fark etti

Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir 23 nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.