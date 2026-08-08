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Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar’da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman, trafikte kazaya neden oldu.

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar’da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman, trafikte kazaya neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu ikisi tır olmak üzere 13:aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi 1

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi 2

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi 3

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi 4

Anız yangını kazaya neden oldu: 13 araç birbirine girdi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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