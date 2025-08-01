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Ankara 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Ankara 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar 22°C ile 35°C arasında değişecektir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır.

2 Ağustos Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 34°C arasında seyredecek. 3 Ağustos Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Planlarınızı yaparken bu olasılığı göz önünde bulundurmanız faydalıdır.

4 Ağustos Pazartesi günü güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 20°C ile 32°C arasında olacak. 5 Ağustos Salı günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 35°C arasında değişecektir. 6 Ağustos Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 33°C arasında olacak. 7 Ağustos Perşembe günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 13°C ile 32°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek seviyelerde olacak. Zaman zaman yağışlar görülecektir. 3 Ağustos Pazar günü için plan yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalıdır. Gerekirse esnek olunmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ani yağışların beklendiği günlerde su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Ankara'da 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak konforlu bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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