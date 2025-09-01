Ankara 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 33°C, gece ise 16°C civarında olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 15°C olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de açık ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Hafta sonuna doğru, Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 15°C olacak. Pazar günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 11°C olacak.

Eylül ayı boyunca Ankara'da genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C ile 34°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 16°C arasında seyredecek. Yağış miktarı, yıllık ortalamanın %4'ü kadar olacak. Bu da ay boyunca 17 milimetre civarında bir yağış anlamına geliyor. Nem oranı %47 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun bizim. Güneşten korunmak amacıyla şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önem taşır. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin, özellikle çocukların ve yaşlıların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları önerilir. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek de iyi bir alternatiftir. Kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu dönemde daha dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde doktorlarına danışmaları önemlidir.