HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Ankara 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 33°C, gece ise 16°C civarında olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 15°C olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de açık ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Hafta sonuna doğru, Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 15°C olacak. Pazar günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 11°C olacak.

Eylül ayı boyunca Ankara'da genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C ile 34°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 16°C arasında seyredecek. Yağış miktarı, yıllık ortalamanın %4'ü kadar olacak. Bu da ay boyunca 17 milimetre civarında bir yağış anlamına geliyor. Nem oranı %47 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun bizim. Güneşten korunmak amacıyla şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önem taşır. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin, özellikle çocukların ve yaşlıların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları önerilir. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek de iyi bir alternatiftir. Kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu dönemde daha dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde doktorlarına danışmaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme!Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme!
Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pınar Altuğ bikinisiyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Pınar Altuğ bikinisiyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız"

RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız"

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.