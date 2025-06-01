Ankara 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 2 Haziran Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. 3 Haziran Salı'dan itibaren hava güneşli olacak. Sıcaklıklar artmaya başlayacak. 4 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27°C'ye ulaşması öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe günü ise 30°C'ye çıkması bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 31°C seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken sabahları ve akşamları yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık artacağından, güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda var.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik ile olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.