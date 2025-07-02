Ankara 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarında Ankara'da alışık olunan değerlerin biraz üzerinde. Açık ve güneşli bir hava söz konusu.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C, 4 Temmuz Cuma günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Hafta sonu, 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Böylece, Ankara'da yazın tipik sıcaklık değerlerine yakın bir seyir izlenecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir.

Sıcak hava, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla hava kalitesinin de düşebileceği unutulmamalıdır. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için ek bir risk taşıyabilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarıda vakit geçirecekseniz, uygun koruyucu önlemleri alarak ve yeterli su tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.