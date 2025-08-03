Ankara 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hafif yağışlar ve aralıklı güneşli hava koşulları öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km ile başlayacak. Daha sonra batıdan saatte 13 km'ye kadar ulaşması bekleniyor. Nem oranı sabah %68, gündüz %47, akşam %50 ve gece %65 civarında olacak.

4 Ağustos Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 5 Ağustos Salı günü hava güneşli, sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye düşecek, hava kısmen güneşli olacak. 8 Ağustos Cuma günü güneşli hava, sıcaklık 31°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava parlak güneş ışığıyla 31°C sıcaklıkla devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunurken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak için koruyucu kıyafetler, şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Sıcak hava, vücutta su kaybına neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içilmesi önemlidir. Ayrıca, hafif ve kolay sindirilen yiyeceklerin tercih edilmesi sindirim sistemini rahatlatacaktır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler aşırı sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu yüzden, mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmaları faydalı olacaktır. Ani yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlar ve su birikintilerinin olduğu bölgelerden uzak durulmalıdır.