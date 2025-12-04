HABER

Ankara 04 Aralık Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Aralık 2025'te kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. En düşük sıcaklık 1.4°C, en yüksek sıcaklık ise 10.4°C olacak. Yüksek nem oranı %86 düzeyinde ölçülüyor. Hava koşulları açılacak etkinlikler için soğuk ve nemli bir ortam sunacak. Bu duruma uygun giyinmek, uygun ayakkabılar seçmek ve elektronik cihazları korumak önem taşıyor.

Ankara'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 1.4°C, en yüksek sıcaklık ise 10.4°C bekleniyor. Nem oranı %86 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 2.9 km/sa olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati 17:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 5 Aralık Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 4.3°C, en yüksek sıcaklık ise 10.1°C olarak tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 9.5°C olacak. 7 Aralık Pazar günü hava yine kapalı ve bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 2.5°C, en yüksek sıcaklık ise 10.9°C öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Nem oranları yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için soğuk ve nemli koşullar anlamına gelmektedir. Yüksek nem nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir.

Bu hava koşullarına uygun olarak kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgar geçirmeyen, su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nemli hava nedeniyle kayganlaşabilecek zeminlere karşı dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giyilmesi önem taşır. Elektronik cihazları nemden korumak için su geçirmez kılıflar kullanmak akıllıca olacaktır. Bu önlemler, soğuk ve nemli hava koşullarında konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.

