Ankara 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 36°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Ağustos ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 31°C'ye düşmesi bekleniyor. Ancak bu gün de sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de rahatlık sağlar. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmelidir.