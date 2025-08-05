HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Ankara'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 36°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Ağustos ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 31°C'ye düşmesi bekleniyor. Ancak bu gün de sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de rahatlık sağlar. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu
Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var! Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.