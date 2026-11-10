Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e teşekkür! Antalya'daki görüşmeden fotoğraflı paylaşım geldi

BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Guterres'i Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın somut adımlarla güçlenmesini önemsiyoruz. Sayın Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf da yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'IN COP31'DE GÜNDEMİ "SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE" OLACAK

COP31 kapsamında çeşitli programlara katılacak Emine Erdoğan'ın, 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31'e katılan devlet ve hükümet başkanlarının karşılamasında yer alacak Emine Erdoğan, daha sonra COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılacak.

Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak.

Toplantıda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda lider eşleri, ülkelerindeki sıfır atık uygulamalarını, çevre alanındaki önceliklerini ve uluslararası işbirliğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Küresel Sıfır Atık İttifakı, her yıl düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen İstanbul Platformu ile bağlantılı faaliyet gösterecek.

Sıfır Atık Forumu'nda belirlenen ortak öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek. İttifak ise lider eşlerinin desteğiyle bu çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırarak ülkelerin projelere katılımını teşvik edecek.

LİDER EŞLERİNİN DESTEĞİYLE SIFIR ATIK YAYGINLAŞTIRILACAK

İttifak aracılığıyla ülkeler, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında gönüllülük esasına dayalı işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sıfır atık ve döngüsellik, plastikler ve ambalaj, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atık ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda faaliyet göstermesi öngörülen ittifakın, lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Emine Erdoğan, lider eşleriyle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi akşam yemeğine de iştirak edecek Emine Erdoğan, COP31 kapsamında uluslararası temaslarını sürdürecek.

SIFIR ATIK MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILACAK

Emine Erdoğan, 12 Kasım'da COP31 kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Müzesi'nin açılışına katılacak.

COP31'in Mavi Bölgesi'nde kurulan müzede, Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık yolculuğu, ulusal ve uluslararası kazanımları ile döngüsel ekonomi uygulamaları ziyaretçilere sunulacak.

Beş yaprak formunda mimariyle tasarlanan müzede, sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişiminin yanı sıra "atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım ve atıktan sanata" ilişkin çalışmalar yer alacak.

İnteraktif deneyimler, dijital uygulamalar ve sanat eserleriyle desteklenen müzede, ayrıca "2035 Mesaj Duvarı"nda ziyaretçilerin geleceğe yönelik video mesajları kaydedilecek, kayıtlar hem kendileriyle paylaşılacak hem de arşivlenecek.

Müzede, 30 yaşın üzerindeki bir zeytin ağacı çevresinde kurgulanan "Taahhüt Ağacı"nda ise ziyaretçiler, 2035 için çevre taahhütlerini yaprak biçimindeki kartlara yazarak ortak bir gelecek anlatısına katkıda bulunacak.

Müzenin, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki birikimini uluslararası kamuoyuyla buluşturması, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi konusunda küresel farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

MASA DÜZENİ SIFIR ATIK ANLAYIŞIYLA HAZIRLANACAK

Emine Erdoğan, müzenin açılışının ardından lider eşleri onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

Anadolu'nun köklü mutfak kültürü ile sürdürülebilirlik anlayışının buluşturulacağı yemeğin menüsünde mevsimlik ve yerel ürünler ile geleneksel tarifler öne çıkacak.

Sıfır Atık anlayışıyla hazırlanacak masa düzeninde ise kesme çiçekler yerine etkinlik sonrasında da yaşamını sürdürebilecek canlı bitkiler kullanılacak.

COP31 kapsamında oluşturulan ülke ve kuruluş pavilyonlarını da ziyaret etmesi planlanan Emine Erdoğan, konferansın halka ve farklı paydaşlara açık etkinliklerinin düzenlendiği Yeşil Bölge'yi de gezecek.

Emine Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek akşam yemeği programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.