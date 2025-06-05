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Ankara 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Ankara 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 29°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyeye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Cuma günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 30°C'ye çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi günü 31°C'lik yüksek sıcaklıkla güneş ışığı altında sıcak bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak günlerde güneş ışığından korunmak önemli. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Açık hava etkinliklerinde bol su tüketmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından önemlidir.

Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bu nedenle, yine öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Sıcak havalarda klima veya vantilatör kullanarak iç mekanlarda serin kalmak, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde güneşten korunmak önemli. Vücut ısısını dengede tutmak için gerekli önlemleri almak sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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