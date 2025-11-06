HABER

Ankara 06 Kasım Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 2-4°C'ye inerken, öğle ve akşam saatlerinde 13-14°C'ye yükselecek. Rüzgarın kuzeydoğudan hafif eseceği tahmin ediliyor. 7 Kasım Cuma günü sisli hava koşulları etkili olacak ve sıcaklıklar 5-18°C arasında değişecek. Haftanın ilerleyen günlerinde güneşli hava bekleniyor, kat kat giyinmek ise sağlık için önem taşıyor. İşte detaylar...

Ankara'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 2-4°C'ye kadar düşecek. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 13-14°C civarına yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranının ise %80-85 civarında olması tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23'tür. Gün batımı saati ise 17:40 olarak hesaplanmıştır.

7 Kasım Cuma günü sisli hava koşulları etkili olacaktır. Sıcaklıklar 5-18°C arasında değişecek. 8 Kasım Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 5-21°C aralığında olacak. 9 Kasım Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 6-21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Özellikle sabahları kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde sıcaklıklar yükseldiğinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de önemlidir. Sisli günlerde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı. Araçların farları kullanılmalıdır. Gün içinde güneşli havalarda ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak cilt sağlığı açısından gereklidir.

