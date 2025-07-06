Ankara 06 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 37°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla ısıyı dengelemeye çalışır. Ancak aşırı sıcaklıklar, bu mekanizmayı zorlayarak sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bu, vücudunuzun ısısını dengelemesine yardımcı olur. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Şapka gibi aksesuarlarla başınızı gölgelendirmek, olası güneş yanıklarını önlemenize yardımcı olur.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olması gerekir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Aşırı sıcakların devam edeceği günlerde, hava kirliliği seviyelerinin de artabileceğini unutmamak gerekir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların, özellikle yoğun trafik saatlerinde dışarı çıkarken maske kullanmaları önerilir. Ayrıca, mümkünse kapalı alanlarda kalmaları da önemlidir.