Ankara 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Ankara'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 33°C civarına düşebilir. 9 ve 10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması ve güneş ışığının etkili olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

