Ankara 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 23°C civarında olması bekleniyor. Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 15°C arasında değişmesi öngörülüyor. Cuma günü ise hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşılık kat kat giyinmek faydalı olur. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarını gün boyunca takip etmelisiniz. Gerekirse planlarınızı güncellemeniz de önemlidir.