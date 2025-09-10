HABER

Ankara 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor.

Ankara 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını işaret ediyor. Gün boyunca hafif bir serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında değişecek. 12 Eylül Cuma günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 28°C ile 14°C arasında seyredecek. 13 Eylül Cumartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun nem dengesini korumaya özen gösterin.

Sonbaharın başlangıcında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza uygun kıyafetler almayı unutmayın.

