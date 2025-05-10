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Ankara 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Ankara'da hava durumu aralıklı kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

Ankara 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü aralıklı kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 12°C civarında olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Nem oranı da ortalama seviyelerde kalacak.

11 Mayıs Pazar günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 8°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 8°C seviyelerinde olacak. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak yağışların ardından mutedil yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 8°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece 6°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 8°C olacak.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmek önemlidir. Gerekli durumlarda şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır. Bu, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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