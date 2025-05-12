Ankara 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava, sabah saatlerinde kısmen güneşli. Sıcaklık 9°C. Öğle saatlerinde bulutlar artacak. Hava az güneşli olacak ve sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Geceye doğru daha serin bir hava hakim olacak.

Sonraki günlerde hava durumu şöyle olacak: 13 Mayıs Salı hafif yağmurlu, 14 Mayıs Çarşamba bulutlu ve güneşli, 15 Mayıs Perşembe ise bol güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklıkları 18-19°C, gece sıcaklıkları ise 6-7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve mont kullanmak koruma sağlar. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Ankara'da Mayıs ayı genellikle 12 güneşli gün, 9 yağışlı gün ve 2 bulutlu günle geçer. Ortalama nem oranı %55'tir. Yıllık ortalama yağış miktarı 49 milimetre civarındadır. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 8 kilometre hızla eser.

Bu verilerle, Mayıs ayı boyunca hava koşullarına uygun planlamalar yapmak mümkündür. Bu sayede sağlığınızı korurken, günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.