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Ankara 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 13 Haziran Cuma hava durumu güneşli olacak.

Ankara 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Haziran 2025 Cuma günü, Ankara'da hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Hava güneşli. Bu sıcaklık, Haziran ayı için tipik bir değer. Ankara'nın yaz aylarındaki ortalama sıcaklıklarıyla uyumlu. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesi bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 28°C, 15 Haziran Pazar günü 25°C ve 16 Haziran Pazartesi günü 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 14 Haziran Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Haziran ayının ortalama yağış miktarının 31 mm civarında olduğunu göz önünde bulundurursak, yağışlar normal seviyelerde olacak.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, 14 Haziran Cumartesi günü yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Ankara'nın Haziran ayındaki ortalama nem oranı %46'dır. Bu da hava koşullarının genellikle kuru olduğunu gösteriyor. Cilt kuruluğu gibi sorunlarla karşılaşmamak için nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve genellikle güneşli olacak. Ancak, 14 Haziran Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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