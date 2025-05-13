Ankara 13 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

14 Mayıs Çarşamba günü, bulutlar arasında aralıklı olarak güneşin görüneceği öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 20°C civarında olması bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanakların görüleceği, sıcaklıkların 24°C civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önüne alındığında, 13 ve 16 Mayıs tarihlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Günlük hava durumu tahminleri genel bir rehber niteliğindedir. Anlık değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle, güncel hava durumu bilgilerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından da önemlidir.