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Ankara 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 38°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %45, rüzgar hızı ise 15.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:31, gün batımı saati ise 20:17 olarak bekleniyor.

Ankara 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 37°C'ye kadar çıkacak. Hava yine güneşli olacak. 15 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 16 Temmuz Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Böylece güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olur. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması faydalıdır. Bu gruplar, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunabilirler. 16 Temmuz'daki olası yağışlar için ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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