HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 37°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Ankara 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 37°C civarında olacak. Bu, başkentin yazın en sıcak günlerinden birini yaşamasına neden olacak. Yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde daha da hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 35°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 32°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu durum, başkentte sıcak ve güneşli bir hafta sonu geçirileceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, vatandaşların sağlıklarını korumak için bazı önlemler almaları önemlidir. Günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için geniş kenarlı bir şapka takmak ve koruyucu güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması, sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar. Spor ve ağır fiziksel aktiviteler, sabah erken saatlere veya akşam geç saatlere kaydırılmalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanmak ortamın serin tutulmasına yardımcı olur. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Ankara'da bu hafta boyunca sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sağlıklarını korumak için yukarıda belirtilen önlemleri almaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildiMarmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.