Ankara 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 37°C civarında olacak. Bu, başkentin yazın en sıcak günlerinden birini yaşamasına neden olacak. Yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde daha da hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 35°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 32°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu durum, başkentte sıcak ve güneşli bir hafta sonu geçirileceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, vatandaşların sağlıklarını korumak için bazı önlemler almaları önemlidir. Günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için geniş kenarlı bir şapka takmak ve koruyucu güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması, sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar. Spor ve ağır fiziksel aktiviteler, sabah erken saatlere veya akşam geç saatlere kaydırılmalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanmak ortamın serin tutulmasına yardımcı olur. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Ankara'da bu hafta boyunca sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sağlıklarını korumak için yukarıda belirtilen önlemleri almaları önemlidir.