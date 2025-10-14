HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 14 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 14 Ekim 2025 tarihinde hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde etkili olacak sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Gün içindeki sıcaklık 16-22°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-10°C'ye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık alanda dikkatli olunması ve kat kat giyinilmesi öneriliyor.

Ankara 14 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sis etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 16-22°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-10°C'ye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. 16 Ekim Perşembe günü kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16-24°C olacak. Gece sıcaklıkları 7-10°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve değişken olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde bir üst katman eklemek vücut ısısını korur. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durumda trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Araçların farlarının açık tutulması yararlı olacak. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanda bulunanların rüzgardan korunması önemli. Hafif rüzgar koşullarına uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca. Planlarınızı buna göre ayarlamak gerektiğini unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de asansör faciası: Tedbir alınsaydı Pelin yaşayacaktıMersin'de asansör faciası: Tedbir alınsaydı Pelin yaşayacaktı
İstanbul'da sokak ortasında çileden çıkartan olay İstanbul'da sokak ortasında çileden çıkartan olay

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.