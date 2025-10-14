Ankara 14 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

14 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sis etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 16-22°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-10°C'ye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. 16 Ekim Perşembe günü kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16-24°C olacak. Gece sıcaklıkları 7-10°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve değişken olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde bir üst katman eklemek vücut ısısını korur. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durumda trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Araçların farlarının açık tutulması yararlı olacak. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanda bulunanların rüzgardan korunması önemli. Hafif rüzgar koşullarına uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca. Planlarınızı buna göre ayarlamak gerektiğini unutmayın.