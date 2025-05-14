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Ankara 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Ankara'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ankara 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Genellikle 15°C ile 21°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklıkları 23°C'ye yükselecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. 16 Mayıs Cuma günü, sıcaklıkların 24°C'ye ulaşması ve yine açık bir hava bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklıkların 25°C'ye yükselmesi öngörülüyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Böylece, hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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