HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık ise 12°C ile 17°C arasında değişecek. Bu dönem boyunca, nem oranı yüksek olacak ve rüzgar hızı da makul seviyelerde kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sıcak tutan giysiler tercih edilerek, vücut ısısının korunması sağlanmalı.

Ankara 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ankara'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık 12°C civarında olacak. Nem oranı %89 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 6.2 km/saat seviyesinde. Basınç ise 904.2 mb olarak tespit edildi. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı saati ise 17:33 olarak hesaplandı.

16 Kasım Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. 17 Kasım Pazartesi günü koşullar aynı şekilde devam edecek. En düşük sıcaklık yine -2°C olacak. En yüksek sıcaklık şu anda 16°C olarak öngörülüyor. 18 Kasım Salı günü hava çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C civarına çıkması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler giyilmesi gerekebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgar geçirmeyen giysilerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olsa bile soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle...
Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildiFeci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.