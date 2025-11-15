Ankara 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık 12°C civarında olacak. Nem oranı %89 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 6.2 km/saat seviyesinde. Basınç ise 904.2 mb olarak tespit edildi. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı saati ise 17:33 olarak hesaplandı.

16 Kasım Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. 17 Kasım Pazartesi günü koşullar aynı şekilde devam edecek. En düşük sıcaklık yine -2°C olacak. En yüksek sıcaklık şu anda 16°C olarak öngörülüyor. 18 Kasım Salı günü hava çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C civarına çıkması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler giyilmesi gerekebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgar geçirmeyen giysilerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olsa bile soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.