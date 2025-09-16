Ankara 16 Eylül Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar doğu yönünden hafif esecek. Hızı 9 km/saat olacak. Nem oranı sabah %60, gündüz %38, akşam %43 ve gece %62 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 9°C seviyelerinde seyredecek. 19 Eylül Cuma günü hava bulutlu ve güneşli karışımı olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 10°C olarak tahmin ediliyor. 20 Eylül Cumartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 10°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 21°C ile 29°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9°C ile 14°C arasında seyredecek. Rüzgarlar genellikle hafif esecek. Doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek, gündüz ve akşam saatlerinde düşük seviyelerde olacak.

Bu hava koşulları altında gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve gece saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak adına kat kat giyinmek pratik olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek iyi bir seçenek.