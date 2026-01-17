Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı

Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAN SAĞTÜRK VE YARDIMCISININ DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahet Volkan Ersoy da görevden alndı. Yerine Genel Müdür Yardımıcısı görevine Barış Salcan getirildi.

2023'TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete yayımıyla resmi görevine başlayan Tan Sağtürk'ten boşalan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.