Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan habere göre, Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Sağtürk göreve 2023 yılı eylül ayında başlamıştı.

Mustafa Fidan

Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahet Volkan Ersoy da görevden alndı. Yerine Genel Müdür Yardımıcısı görevine Barış Salcan getirildi.

2023'TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete yayımıyla resmi görevine başlayan Tan Sağtürk'ten boşalan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

